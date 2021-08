Makheia group : Mademoiselle Scarlett gagne quatre nouveaux budgets

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Makheia a annoncé vendredi que son agence de communication Mademoiselle Scarlett avait remporté quatre nouveaux budgets.



Après compétition, l'agence a été retenue par Audemars Piguet en vue de la création et de la production de modules d'apprentissage en ligne (e-learning) pour la manufacture d'horlogerie suisse.



Mademoiselle Scarlett a également été sélectionnée par la Fondation de la Haute Horlogerie pour la conception et la réalisation d'une série de formats courts de micro-apprentissage (micro learning) consacrés à la thématique de la RSE à destination des acteurs mondiaux de l'industrie horlogère.



L'agence a aussi remporté un budget auprès du laboratoire Synergia, spécialisé dans la phytothérapie, qu'elle accompagnera dans l'architecture de ses marques et la définition de leur territoire de communication.



Enfin, Scarlett a été choisie par CFDP, un assureur de protection juridique, pour l'accompagner dans l'identité de marque, le territoire créatif et le dispositif de communication.



Cotée sur Euronext Growth à Paris, l'action Makheia grimpait de presque 5% après ces annonces.



