Makheia group : Fusion avec NetMedia Group approuvée en AGE

(CercleFinance.com) - Makheia Group annonce que les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire (AGE) ont été adoptées dans leur intégralité, dont le projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de NetMedia Group à son profit.



L'AGE a également adopté le changement de dénomination sociale du groupe, désormais dénommé NetMedia Group, et qui entrera dans le Top 5 des groupes de communication indépendants français avec plus de 30 millions d'euros de CA pour 2022.



A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration a décidé une dissociation des fonctions de président et de directeur général, avec la nomination de Pascal Chevalier en qualité de président du conseil d'administration pour une durée de six ans.



