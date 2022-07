Maisons du monde : Maisons du Monde sauve les meubles grâce à son programme de rachat d'actions

(BFM Bourse) - Malgré une nette dégradation de ses résultats semestriels, Maisons du Monde vient de confirmer ses objectifs annuels tels que révisés à la baisse en mai dernier. Pour limiter l'impact de l’inflation sur ses marges, le groupe annonce un "plan d'action" destiné à "contenir les coûts et sécuriser le cash". Surtout, Maisons du Monde prévoit le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre jusqu'à 10% de son capital. De quoi relancer un titre au tapis depuis le mois de mai.

Maisons du Monde va donner un coup de fouet à son cours de Bourse laminé depuis l'abaissement de ses prévisions pour 2022 fin mai. Le groupe a indiqué lancer un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre "jusqu'à 10% de son capital" , "le cours actuel des actions ne reflétant pas la valeur intrinsèque de la société". Avant l'annonce de ce programme, le titre Maisons du Monde évoluait sur les 9 euros, avec une valorisation divisée par deux depuis l'avertissement sur résultats lancé par la société en mai dernier.

Maisons du Monde dévoilait ce plan de rachat d'actions à l'occasion de la publication de ses comptes semestriels. Le groupe qui subit de plein fouet la dégradation de la conjoncture a vu son bénéfice chuter de 59% à 8,4 millions d'euros contre 20,5 millions d'euros au premier semestre 2021. Les ventes du spécialiste de l'ameublement ne sont pas au beau fixe, avec une contraction de 4,8%, à 604 millions d'euros sur le semestre écoulé. Le groupe anticipe la même tendance au deuxième semestre, avec "une baisse du chiffre d'affaires située dans le milieu de la fourchette comprise entre 1 et 10%".

Ces résultats "reflètent l'environnement mondial difficile" dans lequel le distributeur spécialisé évolue, "marqué par une faible confiance des consommateurs et une inflation élevée et généralisée" explique Maisons du Monde. La performance au second trimestre s'explique notamment par "la forte et soudaine détérioration" de "l'environnement macroéconomique" à la suite du début du conflit en Ukraine avec la Russie, ce qui a entraîné de "l'inflation et la baisse de la confiance des consommateurs à travers l'Europe", détaille le communiqué.

Un plan d'action pour contenir les coûts

Malgré la faiblesse de la demande, le groupe se dit déterminé à soutenir le développement de ses ventes via des plans d’action court et moyen termes, tout en veillant à protéger sa rentabilité à travers un contrôle rigoureux des coûts. Au second semestre, Maisons du Monde entend ainsi geler les embauches, limiter les déplacements "afin de réduire de 20 millions d’euros l’impact de la hausse de l’inflation". Le groupe espère faire revenir ses clients dans ses magasins en consacrant une "enveloppe de promotions plus importante que d'habitude pour soutenir les ventes".

Les investissements dans ses principales initiatives stratégiques, telles que l'ouverture du deuxième centre logistique et la poursuite du déploiement de la marketplace, seront maintenus. Maisons du Monde entend également continuer à reconstituer ses stocks pour soutenir les ventes futures en gérant les contraintes d'approvisionnement.

Ce plan d'action autorise Maisons du Monde à confirmer ses objectifs annuels, qui avaient été révisés à la baisse en mai dernier en raison de la dégradation de la conjoncture et des conditions d'approvisionnement.

Pour 2022, Maisons du Monde table toujours sur une baisse moyenne à un chiffre ("mid-single digit negative" soit autour de -5%). La marge d'Ebit est quant à elle attendue à 5% et le montant des flux de trésorerie disponible pourrait demeurer compris entre 10 et 30 millions d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse