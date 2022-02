Maat pharma : Le spécialiste du microbiote MaaT Pharma va créer avec Skyepharma le plus grand site dédié

(BFM Bourse) - MaaT Pharma et Skyepharma s'associent en vue d'édifier la plus importante usine en France entièrement dédiée à la production de thérapies à écosystème complet issues du microbiote, dont le rôle essentiel dans l'immunité humaine est de plus en plus largement mis en évidence.

La société lyonnaise de biotechnologies MaaT Pharma, une des entreprises les plus avancées au monde dans le domaine du microbiote avec l'un de ses projets déjà en phase finale d'évaluation clinique, continue à faire parler d'elle. Après avoir levé 35,7 millions d'euros lors de son introduction sur Euronext fin 2021, signant là la plus grosse opération sur le segment des biotechs de l'année, la firme a annoncé un partenariat avec le façonnier Skyepharma aux fins de construire à Saint-Quentin-Fallavier un site dédié à la production de thérapies à écosystème complet issues du microbiote. Avec une superficie de 1500 mètres carrés, susceptible d'être portée à 3000 mètres carrés en fonction des besoins, l'usine sera la plus importante en France dans ce domaine. Elle permettra de décupler la capacité de production de MaaT Pharma, de manière à soutenir son plan de développement clinique et commercial à horizon 2030.

Ce site aura pour objectif de produire annuellement jusqu’à plusieurs milliers d’unités de MaaT013, candidat-médicament le plus avancé (en formulation liquide) de la société, et plusieurs centaines de milliers de gélules de son deuxième produit, MaaT033 destiné à améliorer la survie des patients recevant une greffe de cellules souches allogéniques. Non encore homologué, MaaT013 est en fait déjà administré dans le cadre d'autorisations d’accès compassionnel à des patients atteints de cancers du sang subissant une réaction du greffon contre l'hôte après une greffe de moelle osseuse.

Une partie du site sera également dédiée à terme au déploiement de la production R&D et clinique de la nouvelle génération de candidats-médicaments (MaaT03X) utilisant la technologie innovante de cofermentation d’écosystème de MaaT Pharma afin d’améliorer les réponses au traitement par immunothérapie.

"Alors que nous démarrons la phase 3 [dernière étape avant la demande d'homologation, NDLR] de notre candidat-médicament le plus avancé, MaaT013, l'accord signé avec Skyepharma nous permet d’engager l’augmentation de notre capacité de production pour répondre à terme aux besoins du lancement commercial. Nous pouvons ainsi envisager sereinement l'expansion de notre portefeuille de candidats médicaments innovants pour les patients atteints de cancer", a commenté Hervé Affagard, co-fondateur et directeur général de MaaT Pharma. "Ce partenariat s’inscrit pleinement dans l’ambition affichée, dans le cadre du plan Innovation Santé 2030, de devenir une nation à la pointe des biothérapies et indépendante pour la bioproduction. L’industrie naissante du microbiote ouvre une très belle opportunité pour la France de se positionner dès aujourd’hui en leader".

David Lescuyer, directeur général de Skyepharma, un sous-traitant français (dont Bprifrance estr actionnaire) a ajouté : "le SkyeHub va permettre d’augmenter en France les capacités de production cGMP pour les médicaments à base de microbiote. Notre partenariat est un accélérateur de valeur, chaque entreprise apportant son savoir-faire et son expertise".

Selon les termes de l'accord, qui fait suite à une lettre d’intention signée en septembre 2021 et dont les conditions financières restent confidentielles, MaaT Pharma disposera d'un bâtiment dédié, dont la construction sera financée par Skyepharma au sein du SkyeHub Bioproduction. Il est prévu que l’usine, dont la mise en service est attendue pour 2023, héberge les équipes et les équipements propriétaires de MaaT Pharma. Dans ce cadre, la biotech lyonnaise contrôlera et supervisera la R&D ainsi que la production clinique et commerciale de son portefeuille diversifié de candidats médicaments sous ses différentes formes (formulations pour transplantation intestinale et pour administration orale).

Ce nouveau site de production permettra également à MaaT Pharma d’accélérer le développement de ses produits nouvelle génération MaaT03X utilisant une technologie propriétaire unique de co-fermentation d’écosystème complet, pour lesquels la société a récemment reçu deux financements publics dans le cadre du Plan France Relance et du 4e Programme d’Investissements d’Avenir (PIA4). Cette nouvelle classe correspond à des MET (Microbiome Ecosystem Therapy) oraux constitués de centaines d’espèces, configurés sur-mesure sur la base de données cliniques.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse