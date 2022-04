LYXOR ETF W WATER : Un ETF ESG dans de bonnes dispositions

(BFM Bourse) - L'équipe d'analystes de Tradingsat.com propose la mise en portefeuille d'un produit original, et non dénué d'intérêt : il s'agit d'un tracker (ETF) qui permet de surfer sur l'eau ! Plus sérieusement, ce produit financier éligible au SRD et à l'assurance-vie permet de répliquer l'évolution World Water Index. Cet indice, véritable référence mondiale du secteur de l'eau, est composé des trente plus grandes sociétés de ce domaine d'activité. A noter que le secteur "Eau" (ou plutôt la thématique) s'entend ici au sens large, et comprend aussi bien la distribution, les infrastructures (canalisations, pompes, ...) et le traitement de l'eau. La métrique ESG (Environnement, Social, Gouvernance) peut être consultée ici.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'inversion de consensus, en rounded bottom tout au long des mois de février et de mars, aura été progressive. Sa validation est désormais pleine avec le croisement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) sur sa consœur à 50 jours (en orange). Cette dernière amorce d'ailleurs une très vive inflexion haussière.

PREVISION

Au regard des éléments graphiques mentionnés, l'équipe de BFM Bourse propose aux investisseurs actifs de prendre position à l'achat sur le tracker LYXOR ETF W WATER, au cours actuel, avec les 65.0000 € dans le viseur. Un stop de protection devra être placé à 52.7000 €.

Le conseil TRACKER Achat à 56.24 € Objectif : 65.0000 € Stop : 52.7000 € Mnemo : WAT Emetteur : Lyxor A.M. Sous-jacent : WORLD WATER INDEX SRD : Non

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime