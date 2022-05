CAC 40 : Outil d'indexation en guise de couverture

(BFM Bourse) - L'équipe de TradingSat propose aux investisseurs actifs en quête de produits de couverture, dans ces conditions de marché dégradées, une prise de position sur un cracker (de mnémo SHC) qui a la particularité de répliquer la dynamique du CAC 40, mais à l'inverse: concrètement, lorsque le CAC 40, indice phare tricolore, varie négativement, le produit proposé augmente, dans des proportions équivalentes, sur une séance donnée. Contrairement au "BX4" du même émetteur, ce produit ne comprend pas d'effet de levier.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sans surprise, le graphe de l'ETF est une réplique inversée (graphe inverse) du CAC 40 et les signaux vendeurs sur ce dernier deviennent mécaniquement des signaux acheteurs sur le tracker. On visera un repli en direction du gap du 2 février, avec rupture préalable du seuil symbolique des 6 000 points. Soit un peu plus de 11% de dégagement sur l'indice phare parisien, ce qui nous permet par construction de placer l'objectif à 14,50 euros.

PREVISION

Au regard des éléments graphiques mentionnés, l'équipe de BFM Bourse propose aux investisseurs actifs de prendre position à l'achat sur le tracker LYXOR ETF SHT CAC, au cours actuel, avec les 14.5000 € dans le viseur. Un stop de protection devra être placé à 12.4000 €.

Le conseil TRACKER Achat à 12.98 € Objectif : 14.5000 € Stop : 12.4000 € Mnemo : SHC Emetteur : Lyxor Asset Management Sous-jacent : CAC 40 SRD : Non

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime