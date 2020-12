LYXOR ETF MSC WTEC : Outil d'indexation pour une exposition thématique aux IT

(BFM Bourse) - Le secteur des technologies de l'information, par nature à même de passer beaucoup mieux la crise actuelle, réalise sans surprise une sur-performance boursière remarquable depuis la seconde moitié du mois de mars. Un tracker (ETF) permet de s'insérer dans cette tendance. Le cracker de mnémonique TNOW, émis par Lyxor, suit MSCI Daily TR World Net Information Technology. Les actions entrant dans la composition cet indice sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des technologies de l'information.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après un printemps et un été, théâtre de l'expression d'une résilience impressionnante, le tracker proposé, qui réplique le MSCI Daily TR World Net Information Technology a même dépassé rapidement les points hauts d'avant krach, avant de s'engager dans un vaste range, dont la borne haute vers 400 euros est de plus en plus fragilisée. Une congestion en triangle haussier est en fin de tracé, sous ce niveau de résistance prêt à céder et sur une moyenne mobile à 100 jours (en orange), point d'appui graphique dynamique en grande forme. Une sortie par le haut est envisagée.

PREVISION

Au regard des éléments graphiques mentionnés, l'équipe de BFM Bourse propose aux investisseurs actifs de prendre position à l'achat sur le tracker LYXOR ETF MSC WTEC, au cours actuel, avec les 450.0000 € dans le viseur. Un stop de protection devra être placé à 379.3300 €.

Le conseil TRACKER Achat à 398.69 € Objectif : 450.0000 € Stop : 379.3300 € Mnemo : TNOW Emetteur : Lyxor AM Luxembourg Sous-jacent : MSCI World Information Technology SRD : Non

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime