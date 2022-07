LVMH : Un turbo call sur les valeurs de luxe

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com, séduite par les qualités graphiques de court terme de LVMH, entrevoit un potentiel intéressant sur cette action qui constituera le sous-jacent d’un turbo Call parfaitement adapté (3W73C). Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par CITIGROUP, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 23 juin après une magnifique bougie blanche, suivie d'une extension immédiate dans une accélération des volumes, l'action évolue au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui joue un rôle de support dynamique solide, à forte pente. L'avis restera positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance, qui n'a plus été en contact avec sa consœur de fond à 50 jours (en rouge) depuis le 13 juillet.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier (call) en se positionnant sur le turbo Call, émis par CITIGROUP et de code mnémonique 3W73C, sur LVMH, à 3.290 €. Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 670.00 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de rupture des 590.00 €. On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier important, si la barrière désactivante à 500 € est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.