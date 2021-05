LVMH : Chic bandeau

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné LVMH pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La valeur vient récemment de bénéficier d’un nouvel attrait à la suite de résultats trimestriels exceptionnels compte tenu des avatars de la pandémie. D’une manière générale, le secteur du luxe continue de bien se porter et ne devrait pas tarder à retrouver ses niveaux de 2019 d’où de nombreux courtiers et analystes à l’achat. Un bandeau de transaction s’est construit depuis la mi-avril sur la base d’un gap haussier. Entre 600 et 630 euros, il existe une opportunité d’achat dans l’attente d’un débordement des 630 euros.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action LVMH à court et moyen terme. Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre AXA au cours de 629 € avec un objectif à 650 puis 700 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 595 €.

Le conseil LVMH Positif 629.000 € Objectif : 700.000 € Potentiel : +11.29 % Stop : 595.000 € Résistance(s) : 630.000 / 650.000 / 700.000 Support(s) : 600.000 / 560.000 / 545.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime