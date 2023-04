Lvmh : Le début d'année tonitruant de LVMH dope tout le secteur du luxe

(BFM Bourse) - Le premier groupe de luxe a publié une croissance de ses ventes largement au-dessus des attentes, envoyant un signal fort pour l'ensemble du secteur. Le Japon a notamment tiré l'activité vers le haut, alors que la dynamique de la société aux Etats-Unis se normalise.

Premier locataire du CAC 40 et premier groupe de luxe à dévoiler son activité pour le premier trimestre, LVMH a placé la barre très haute.

Le groupe dirigé par Bernard Arnault a pulvérisé les attentes, ce qui est salué par une progression de l'action de 4,3% ce jeudi vers 11h. Ce qui amène d'ailleurs le CAC 40 vers un nouveau plus haut historique en séance de 7.478,18 points, touché à 9h33.

Sur les trois premiers mois de 2023, le groupe aux 75 maisons, dont Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi ou encore Berluti, a enregistré une croissance de 17% sur un an, aussi bien en données publiées qu'en variation comparable, établissant ses revenus à 21,035 milliards d'euros. Comme le souligne Royal Bank of Canada, les analystes tablaient en moyenne sur une progression de "seulement" 10%. Deutsche Bank note que la moitié de cette surperformance est due au dynamisme de la plus importante division du groupe, à savoir la mode et la maroquinerie, qui a enregistré une croissance en données comparables de 18%.

La distribution sélective, qui inclut Sephora et le "travel retail" (la distribution en aéroport) a bondi de 28%, portée par la reprise des voyages internationaux, notamment à Macao et Hong Kong. Les vins et spiritueux ont eux affiché une croissance en retrait (+3%), en raison d'une baisse de 5% des ventes de cognac, elles-mêmes pénalisées par le haut niveau des stocks aux Etats-Unis.

Ralentissement aux Etats-Unis

LVMH a évidemment bénéficié du début de reprise de la Chine, pays qui bénéficie de l'allègement total des restrictions sanitaires depuis début janvier. Le groupe dirigé par Bernard Arnault ne détaille pas ses ventes dans la deuxième économie mondiale. Mais la division "Asie hors Japon" a enregistré une croissance de 14% en données comparables au premier trimestre, marquant ainsi un redressement par rapport à la baisse de 8% accusée au quatrième trimestre 2022. Le directeur financier du groupe, Jean-Jacques Guiony, a indiqué aux analystes que le pays avait enregistré une croissance "à deux chiffres" et s'est dit "extrêmement optimiste", jugeant que le début d'année en Chine de la société était "de bon augure" pour la suite.

La banque Stifel juge que la contribution de la Chine à la croissance (en comprenant également les dépenses des touristes chinois à l'étranger) devrait s'accélérer à compter du deuxième trimestre, ce qui "pourrait protéger LVMH d'un potentiel ralentissement de la demande en Europe et aux Etats-Unis".

Justement, les Etats-Unis accusent quelque peu le coup. La croissance de LVMH dans le premier marché du luxe s'est établie à 8% au premier trimestre en données comparables, ce qui s'avère un peu meilleurs que sur les trois derniers mois de 2022 (+7%). Mais cette performance est largement tirée par Sephora ainsi que par les parfums et cosmétiques. Pour les autres produits du groupe, Jean-Jacques Guiony a souligné qu'un petit ralentissement s'observait. Les dépenses des consommateurs américains (aux Etats-Unis et à l'étranger) ont été stables au premier trimestre dans la division mode et maroquinerie, a notamment indiqué le directeur financier.

"Le facteur de normalisation n’est sans doute plus très loin [aux Etats-Unis, NDLR] et il pourrait logiquement s’étendre à l’Europe, surtout si la reprise de l’euro devait se poursuivre. Le reprise de croissance du marché chinois apparemment bien amorcée au premier trimestre ne sera pas de trop pour compenser une possible perte de momentum [dynamique, NDLR] combinée de l’Europe et des Etats-Unis", souligne Invest Securities.

Le Japon en grande forme

A noter aussi l'excellente performance du Japon, avec une croissance de 34% sur les trois premiers mois de l'année. L'activité a bénéficié d'un petit regain des dépenses des touristes et surtout de la vigueur des dépenses locales des consommateurs japonais, apparemment confiants dans l'avenir de leur économie, bien moins touchée par l'inflation que les pays occidentaux, a essayé d'expliquer Jean-Jacques Guiony. Le dirigeant a toutefois reconnu que cette performance n'était pas évidente à décrypter. "Je préfère avoir de bons chiffres difficiles à expliquer que l'inverse", a-t-il déclaré.

Au final, malgré les signes de ralentissement aux Etats-Unis, LVMH a livré un début d'année "rassurant", considère Stifel. Credit Suisse évoque de son côté une publication "solide", relevant son objectif de cours à 1.005 euros contre 960 euros.

Surtout LVMH a envoyé un signal positif pour l'ensemble de son secteur. Ce qui l'amène à tirer, en Bourse, les autres groupes de luxe dans son sillage. Hermes prend 3,1%, L'Oréal 1,9% et Kering 1,8%. A Londres, Burberry s'adjuge 1,8% tandis qu'à Zürich Richemont s'adjuge 3%. "Dans l'ensemble, nous estimons que [la publication de LVMH] soutient les attentes déjà élevées pour Hermes et Burberry (compte tenu de la forte croissance de la mode en maroquinerie en Chine) et pour Richemont (compte tenu d'une demande plus soutenue en joaillerie)", décortique Deutsche Bank.

Toutefois au vu de la forte progression en Bourse des groupes de luxe – l'indice sectoriel Stoxx Europe luxury 10 prend 22% depuis le début de l'année – les investisseurs pourraient être amenés à faire preuve de sélectivité.

"Bien que nous soyons globalement positifs sur le Luxe, nous pensons qu'il existe un risque dans certaines zones - en particulier les Etats-Unis - sur la vitesse de la reprise en Chine", prévient Credit Suisse. "Dans ce contexte, LVMH reste l'une de nos valeurs préférées en raison de son positionnement, de la puissance de ses marques, de sa diversification et de sa génération de flux de trésorerie", conclut la banque helvétique.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse