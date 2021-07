Lumibird : Rachat des parts d'Areva dans Cilas finalisé

(CercleFinance.com) - Lumibird indique avoir finalisé, après obtention des autorisations administratives préalables, l'acquisition de la participation de 37% dans Cilas détenue par Areva, acquisition qui 'renforcera sa position clé en Europe sur les marchés de défense et les marchés civils'.



'La complémentarité des portefeuilles permettra de bénéficier des synergies technologiques duales et constituera une offre et une capacité de développement en sous-systèmes et composants lasers sans équivalent en Europe', expliquait-il la semaine passée.



