Lumibird : Mise en place d'un financement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lumibird annonce la mise en place d'un financement de 140 millions d'euros pour une durée de sept ans, 'dans le but de sécuriser la poursuite de sa croissance sur un modèle mixte déjà éprouvé de croissance organique et de croissance externe'.



Le spécialiste des technologies de laser ambitionne ainsi de doubler son chiffre d'affaires entre 2020 et 2023, avec une croissance concentrée sur ses trois marchés stratégiques Medical, Lidar et Défense/Spatial.



Le financement réunit à la fois des prêteurs bancaires et des investisseurs obligataires, avec un financement bancaire à hauteur de 100 millions d'euros et l'émission d'un emprunt obligataire Euro PP à impact social de 40 millions.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.