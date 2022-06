Lumibird : Acquisition d'une activité de Saab finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lumibird annonce avoir finalisé l'acquisition de l'activité télémètres laser de défense du groupe Saab, suite à la levée de toutes les conditions suspensives et notamment l'obtention des autorisations réglementaires.



La nouvelle filiale, baptisée Lumibird Photonics Sweden, est implantée à Göteborg (Suède) et représentait un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros en 2021. Elle contribuera à conforter la position du groupe sur le marché de la défense européenne.



'Avec cette acquisition, Lumibird offre à ses clients européens dans le domaine de la défense une plus large gamme de lasers et de télémètres, de la courte à la longue portée, pour une couverture de marché accrue', explique en effet la société.



