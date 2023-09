Lumibird : Acquisition auprès de Prima Industrie finalisée

(CercleFinance.com) - Lumibird annonce avoir finalisé, le 31 août, l'accord avec la société italienne Prima Industrie portant sur l'acquisition de sa filiale Convergent Photonics, en Italie, et des actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America, aux Etats-Unis.



'Cette acquisition apporte à Lumibird des solutions innovantes et de l'autonomie sur les semi-conducteurs et les lasers à fibre de forte puissance tout en lui ouvrant de nouveaux marchés', explique le spécialiste des technologies laser.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel