Lumibird : Le champion des lasers Lumibird cherche à se renforcer dans les semi-conducteurs et le médical

(BFM Bourse) - Le champion français des lasers annonce le projet d'acquisition des filiales italienne et américaine de la société transalpine Prima Industrie. Ce rachat permettra à Lumibird de renforcer son expertise dans les semi-conducteurs et contribuera à développer la branche médicale du groupe basé à Lannion.

Les investisseurs accueillent favorablement l'acquisition annoncée par Lumibird, le leader européen des technologies laser, dont le titre surperforme nettement le marché parisien mardi en s'adjugeant 9,4% à 15,40 euros, vers 16h50.

Le groupe breton va en effet renforcer son expertise dans les lasers à haute puissance et les semi-conducteurs, et s'ouvrir à de nouveaux marchés dans les domaines de l'urologie et de la gynécologie. Et c'est l'objet de l'annonce du jour. Lumibird a fait part mardi matin avant l'ouverture des marchés d'un accord avec la société Prima Industrie portant sur l’acquisition de sa filiale Convergent Photonics basée à Turin ainsi que des actifs de Convergent détenus par Prima Industrie North America à Boston.

Convergent Photonics présente un savoir-faire historique de plus de 50 ans dans la conception et fabrication de lasers semi-conducteurs et de packaging de diodes laser, ainsi que la conception et fabrication de lasers à fibre de forte puissance pour le secteur médical (urologie, chirurgie…).

Tout comme Convergent Photonics, Lumibird revendique 50 ans d'expérience dans sa spécialité qui est la maîtrise des technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres. Le groupe issu du rapprochement en octobre 2017 de Keopsys et Quantel conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar - qui connaît un essor important grâce au développement des véhicules autonomes) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Des synergies bien identifiées

Lumibird explique que cette acquisition l'aidera à renforcer davantage sa souveraineté dans le domaine des lasers et de l’optronique ainsi qu'à compléter les investissements stratégiques déjà réalisés sur la fibre optique et les composants dérivés, avec la contribution de l'activité semi-conducteurs. Cette emplette permettra aussi à Lumibird de devenir à terme indépendant sur la fourniture de composants critiques.

L'intégration de ces activités des deux filiales de Prima Industrie soutiendra en outre le développement de la branche médicale sur d’autres marchés que celui de l’ophtalmologie sur lequel le groupe est déjà en pôle position, à avoir les spécialités de l'urologie et de la gynécologie. Lumibird a d'ores et déjà identifié des synergies avec la branche photonique avec l'intégration de ces nouvelles spécialités dans son giron.

Le prix de cette emplette n'a pas été divulgué, étant précisé tout de même que Convergent Photonics a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 15 millions d'euros pour un excédent brut d'exploitation (Ebitda) négatif à hauteur de 1,5 million d’euros.

Le groupe français prévoit de financer son acquisition par sa trésorerie disponible, d'un montant de 61,7 millions d'euros à fin 2022. Lumibird envisage une autre option, celle de recourir au crédit par le tirage des lignes bancaires dont dispose le groupe, dans le respect des covenants (conditions intégrées dans un contrat de prêt).

L'acquisition est toutefois conditionnée à l’accord des autorités de régulation et de contrôle en Italie et aux Etats-Unis. Une fois le feu vert obtenu de ces instances, Lumibird et Prima Industrie s'attendent à boucler cette transaction au cours du deuxième semestre 2023.

