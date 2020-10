Loreal : Repli de -8,6% du CA au 30 septembre

(CercleFinance.com) - A données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 20,11 milliards d'euros au 30 septembre 2020, soit - 8,6 %.



À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, l'évolution du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à - 7,4 %.



À fin septembre, la Division des Produits Professionnels est à - 10,9 % à données comparables et à - 13,1 % à données publiées. La Division des Produits Grand Public est à - 6,2 % à données comparables et à - 8,6 % à données publiées. L'Oréal Luxe est à - 13,1 % à données comparables et à - 11,9 % à données publiées, dans un marché mondial de la beauté de luxe en repli d'environ 19 %.



La Division Cosmétique Active affiche à fin septembre une croissance de + 15,2 % à données comparables et + 10,7 % à données publiées.





