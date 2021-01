Loreal : Mis à l'honneur pour l'égalité femme-homme

(CercleFinance.com) - Pour la quatrième année consécutive, L'Oréal a été reconnu par le Bloomberg Gender-Equality Index 2021 (GEI) pour ses engagements en faveur du leadership féminin, de la diversité des talents et de l'égalité salariale.



Le GEI 2021 évalue 380 entreprises dans 44 pays du monde selon ces critères.



En 2019, les femmes représentaient 54% des postes-clés, 54% des membres du Conseil d'Administration et 30% des membres du Comité Exécutif de L'Oréal, indique l'entreprise.



