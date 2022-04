Lna sante : Titre en baisse, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - LNA Santé cède près de 4% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo qui maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 55 à 42 euros, tenant compte de ses nouvelles projections et de la baisse des comparables.



'Nous regrettons que LNA Santé présente un profil bénéficiaire 2022 en croissance modérée (consolidation des marges), car pour nous, LNA pourrait se distinguer et aurait pu présenter plus d'upside, dans ce contexte de crise', affirme l'analyste.



Oddo BHF estime notamment que LNA Santé lui apparaît comme 'comparativement très vertueux au plan des pratiques médicales et éthiques', et qu'il 'poursuit une stratégie disciplinée de croissance régulière et équilibrée (entre acquisition et organique)'.



