Lna sante : Hausse de 27,8% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - LNA Santé a enregistré un chiffre d'affaires total de 173,6 ME au titre du 2e trimestre 2021, soit une hausse de 27,8% par rapport au 2e trimestre 2020.



L'activité est tirée par la hausse du pôle Exploitation (+22,9%, à 155,1 ME) et par celle de l'Immobilier (+91%, à 18,5 ME).



'L'efficacité de la campagne devaccinationet les protocoles stricts ontpermis d'enrayer l'épidémiedansnosétablissements.Dans ce contexte, toutesles activitéspoursuiventleurredressement,pas à pas, dans tous les formats:hébergement permanentettemporaire, hospitalisation complèteetsoin ambulatoire, en institution et au domicile', explique Jean-Paul Siret, président de LNA Santé.



Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 337,3 ME, en hausse de 21,2%.



LNA Santé confirme ainsi sa prévisionde chiffre d'affaires 2021 à 625 ME, en hausse de 20%.



