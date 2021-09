Lna sante : Hausse de 17% du ROC exploitation au 1er semestre

(CercleFinance.com) - LNA Santé publie un résultat net part du groupe de 11,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 2,5 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant exploitation en hausse de 17% à 30,6 millions, soit une marge en repli de 0,5 point à 9,9%.



Le chiffre d'affaires global s'accroit de 21,5% à 338,1 millions d'euros, dont une activité exploitation en progression de 22,9% à 309,8 millions grâce à la résilience de la croissance organique de 7,1% et l'apport des croissances externes pour 15,8%.



La qualité de cette trajectoire engagée permet à LNA Santé de tabler sur des performances annuelles dans la lignée des résultats semestriels et de confirmer sa prévision de chiffre d'affaires exploitation 2021 à 625 millions d'euros, en hausse de 20%.



