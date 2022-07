Lisi : Hausse de 12% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lisi publie au titre des six premiers mois de l'année un résultat net en hausse de 12,5% à 33,4 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 5,9%, en baisse d'un point par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 17,1% à 695,2 millions d'euros (+10,3% à taux de changes et périmètre constants), avec une nette accélération au deuxième trimestre (+14,9% en organique) par rapport au premier (+5,5%).



Notant donc un 'retour à la croissance organique soutenue par l'aéronautique, le médical et les nouveaux produits dans l'automobile', ainsi qu'une 'résilience de la rentabilité opérationnelle dans un environnement complexe', Lisi confirme ses objectifs annuels



