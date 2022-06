Lhyfe : Feu vert pour l'usine d'hydrogène vert en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé hier avoir reçu l'approbation de la ville allemande de Schwäbisch Gmünd (Bade-Wurtemberg) pour lancer la construction de son usine sur un site industriel d'environ 10 000 m2 et développer un écosystème local d'hydrogène vert renouvelable.



L'usine devrait être opérationnelle à l'horizon 2024 et accueillera un site de production d'hydrogène vert renouvelable par électrolyse de l'eau, une station de distribution d'hydrogène accessible au grand public et un pipeline pour approvisionner le futur parc technologique ' H2-Aspen ' en hydrogène renouvelable.



L'électricité nécessaire à la production de l'hydrogène renouvelable sera assurée par un raccordement à un champ d'éoliennes ainsi qu'à des installations photovoltaïques, précise Lhyfe.



' Ce projet s'inscrit dans notre stratégie visant à approvisionner l'Allemagne en hydrogène vert à l'échelle nationale d'ici 2025 ', ajoute Luc Graré, responsable du développement international chez Lhyfe.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.