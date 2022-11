Lexibook linguist. : Nouveau trimestre de croissance, le titre grimpe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lexibook a fait état mardi d'une hausse de 36,4% de son chiffre d'affaires sur son deuxième trimestre fiscal, soit un 14ème trimestre consécutif de croissance de l'activité.



Son chiffre d'affaires sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre s'est monté à 6,93 millions d'euros, contre 5,08 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.



Dans un communiqué, le fabricant de produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants explique que les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été gérées par des achats anticipés, qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs.



En terme géographique, la croissance du chiffre d'affaires s'est avérée particulièrement forte en France (+50%), en Allemagne (+90%) et en Italie (+84%), précise le groupe dans un communiqué.



S'agissant de ses perspectives, Lexibook dit attendre une légère croissance pour son troisième trimestre fiscal 2022-23, laissant selon lui augurer un chiffre d'affaires 'record' sur l'année calendaire 2022.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Lexibook grimpait de 13% suite à la parution de ces chiffres. Le titre accuse encore un repli de 38% depuis le début de l'année.



