Lexibook linguist. : Le titre monte après un relèvement de prévisions

(CercleFinance.com) - Le fabricant de produits électroniques pour enfants Lexibook s'adjugeait plus de 5% mardi à la Bourse de Paris après avoir relevé ses prévisions pour l'exercice 2021-2022.



Le groupe a annoncé ce matin que la consommation de ses produits restait 'forte', avec une activité sur le dernier trimestre fiscal supérieure à ses anticipations.



Lexibook dit désormais attendre un chiffre d'affaires minimum de 43 millions d'euros pour l'exercice en cours, qui se clôturera fin mars, contre une précédente prévision établie au-delà de 41 millions d'euros.



'La marge et le résultat net sont logiquement également attendus en forte progression', ajoute-t-il dans son communiqué.



Dans une note publiée le mois dernier, les analystes d'EuroLand soulignaient que l'offre de la société 'plaît de plus en plus aux consommateurs', et que son étoffement progressif permet de capter de nouvelles parts de marché.



Le groupe indique par ailleurs avoir déjà assuré une bonne partie de ses approvisionnements pour son prochain exercice fiscal et ne pas rencontrer de nouvelles tensions qui n'aient pas déjà été anticipées, en dehors peut-être de l'appréciation du dollar,



Il ajoute qu'il n'est pas exposé ni sur le marché russe, ni sur le marché ukrainien, tant sur ses approvisionnements que sur ses ventes.



Vers 9h30, l'action Lexibook prenait 5,4% dans un marché parisien qui signait un rebond de plus de 3%.



