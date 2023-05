Lexibook linguist. : Le titre baisse malgré un C.A. meilleur que prévu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lexibook a annoncé jeudi que son activité était restée 'très dynamique' sur son quatrième trimestre fiscal, clos fin mars, avec un chiffre d'affaires ressorti supérieur aux attentes.



Après un quatrième trimestre 2021-22 qui avait été 'exceptionnel' du fait d'une croissance de 175,8%, le chiffre d'affaires du trimestre écoulé est ressorti à 7,5 millions d'euros, contre 8,4 millions un an plus tôt.



Sur l'exercice fiscal complet, le chiffre d'affaires affiche une progression de 13,3% à 51,2 millions d'euros, alors qu'il était attendu à un niveau proche de 50 millions d'euros par la société comme par les analystes.



La progression des ventes a été tirée par les jouets, l'horlogerie, les instruments de musique et les 'talkies-walkies' grâce aux nouveautés sur les marques propres et aux produits sous licence.



Sans dévoiler d'objectifs précis, le groupe dit envisager un nouvel exercice de croissance rentable sur le nouvel exercice 2023-2024.



Suite à la publication de ces chiffres, le titre se repliait de 1,9% jeudi à la Bourse de Paris.



