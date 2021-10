Lexibook linguist. : Lancement d'une marque éco-responsable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lexibook a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle marque éco-responsable dédiée à l'apprentissage et au développement des enfants.



Décrite comme le reflet de l'ADN 'ludo-éducatif' du groupe français, la gamme 'Bio Toys' vise à répondre aux préoccupations environnementales actuelles des consommateurs, explique-t-il dans un communiqué.



Cette gamme en bois comprend pour l'instant un jeu pour apprendre les couleurs à son enfant, un coffret pour apprendre du vocabulaire et une méthode pour apprendre à compter et savoir lire l'heure.



Ces produits seront disponibles dans les magasins spécialisés et en ligne à partir de ce mois-ci à des prix compris entre 17,99 et 19,99 euros.



A la Bourse de Paris, l'action Lexibook progressait de plus de 7% jeudi, le titre surfant toujours sur les perspectives rassurantes dévoilées la veille par le groupe.



