Lexibook linguist. : La croissance accélère, le titre monte

(CercleFinance.com) - Lexibook a fait état mercredi d'une accélération de la croissance de ses ventes sur son troisième trimestre fiscal, traditionnellement le trimestre le plus contributeur de l'année.



Le spécialiste des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 58,8% à près de 21,9 millions d'euros pour les trois mois clos fin décembre, qui inclut la période stratégique de Noël.



A titre de comparaison, le groupe avait enregistré une croissance de 43,5% sur son premier semestre fiscal 2021-2022.



La société souligne que la croissance est généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables, notamment les jouets, les produits audio et musicaux, les consoles de jeux, l'horlogerie et les talkie-walkies.



Les ventes de tablettes, segment le moins rentable, sont désormais insignifiantes.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland évoquent une 'année exceptionnelle', illustrant la pleine réussite du repositionnement stratégique de l'entreprise.



En termes de perspectives, Lexibook dit anticiper un niveau de chiffre d'affaires au-delà de 41 millions d'euros pour l'exercice en cours, qui se clôturera fin mars, assorti d'une forte progression de son résultat net.



A la suite de cette publication, Euroland maintient sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de sept euros offrant un potentiel haussier de près de 35%.



A la Bourse de Paris, l'action Lexibook - qui avait ouvert sur des gains de 3,7% - progresse actuellement de 2,3%. Ses gains depuis le début de l'année se montent à pas loin de 20%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.