Lexibook linguist. : Extension de l'accord de licence avec Disney

(CercleFinance.com) - Lexibook annonce que son accord de licence international avec Walt Disney est reconduit pour trois ans, un accord qui couvre des franchises comme la Reine des Neiges, Disney Princesses, Spiderman, Avengers, Disney Cars, Mickey et Minnie.



Le fabricant de produits électroniques pour enfants précise que ce contrat de licence inclut pour la première fois de nouveaux territoires sur lesquels il compte s'implanter rapidement, notamment les zones asiatique (dont la Chine) et sud-américaine.



Lexibook va pouvoir proposer ses gammes sur de nouvelles zones géographiques porteuses. L'accord lui apporte une visibilité sur son volume d'activité pour les trois prochaines années au minimum, et ouvre de nouvelles perspectives de croissance rentable.



