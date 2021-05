Lexibook linguist. : EuroLand relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EuroLand Corporate a relevé vendredi son objectif de cours sur Lexibook suite à la signature d'un accord de licence avec Warner Bros.



Le bureau d'études parisien - qui affiche toujours une recommandation d'achat sur le titre - dit voir dans ce partenariat un 'catalyseur' pour les ventes sous licence en 2021 et 2022.



'Les conditions de cet accord ne sont pas disclosées mais nous rappelons que les licences permettent à Lexibook de développer ses volumes de vente sur des produits mieux pricés que les produits hors licence', souligne EuroLand dans une note.



'Ce qui permet de couvrir les minimums garantis généralement négociés, les royalties (définis en fonction du chiffre d'affaires) et de dégager une marge contributive positive', poursuit-il.



Lexibook a annoncé jeudi la signature d'un accord pluriannuel de licence exclusive avec Warner Bros lui permettant d'exploiter des licences telles qu'Harry Potter, Tom & Jerry, Scooby-Doo, Batman ou Justice League.



Lexibook commercialise des produits électroniques de loisirs allant des jouets et jeux éducatifs en passant par des horloges et des stations météo.



