Lexibook linguist. : En berne après son CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Lexibook recule de près de 7% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 5,08 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2021-22, en croissance de 78,2%, 'malgré des tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret'.



La société de produits de loisirs électroniques met en avant l'essor des ventes sur les nouveaux jouets, les jeux de société et les produits à licence, ainsi qu'une accélération des ventes sur Internet et à l'international depuis la France.



Elle ajoute que son portefeuille de commandes en croissance soutenue laisse augurer d'un exercice en progression à deux chiffres du niveau d'activité. Ses charges fixes restant globalement stables, elle anticipe un nouvel exercice de croissance de la rentabilité.



