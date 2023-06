Lexibook linguist. : Des résultats annuels jugés 'très satisfaisants'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lexibook a fait état vendredi de résultats jugés 'très satisfaisants' au titre de son exercice 2022/2023 et évoqué par ailleurs de 'belles perspectives' de croissance pour son nouvel exercice.



Sur l'exercice clos au 31 mars dernier, le chiffre d'affaires du fabricant de jouets éducatifs a progressé de plus de 13% pour atteindre un niveau historique de 51,2 millions d'euros.



Dans son communiqué, le groupe indique avoir tiré parti du développement des ventes en ligne et du succès des nouveautés sur la période.



La progression de ses ventes a notamment été tirée par les jouets, l'horlogerie, les instruments de musique et les talkies-walkies, entre autres grâce aux produits sous licence.



Lexibook ajoute avoir par ailleurs considérablement renforcé la notoriété de sa marque au niveau international grâce à une campagne de communication digitale sans précédent.



Malgré le coût de ces efforts marketing, son résultat d'exploitation s'est maintenu à 4,3 millions d'euros d'un exercice sur l'autre grâce à la progression du volume d'activité et de la marge brute.



Le bénéfice net net consolidé au 31 mars 2023 s'est, lui, replié à trois millions d'euros contre 3,7 millions un an plus tôt.



Le groupe souligne que son exercice fiscal 2023-24 a lui aussi débuté sur une belle dynamique, ce qui le rend 'très optimiste' sur la nouvelle année fiscale.



Suite à cette publication, l'action Lexibook progressait de plus de 2% vendredi matin à la Bourse de Paris, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 14%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.