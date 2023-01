Lexibook linguist. : Chiffre d'affaires de 3ème trimestre en ligne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lexibook a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 23,4 millions d'euros au titre de son troisième trimestre, clos fin décembre, ce qui est conforme aux attentes.



Le fabricant de produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants souligne qu'il s'agit de son 15ème trimestre consécutif de croissance.



Même si son quatrième trimestre est attendu en baisse compte tenu des performances exceptionnelles réalisées un an plus tôt, le groupe dit viser un chiffre d'affaires record sur l'ensemble de son exercice fiscal, à un niveau proche de 50 millions d'euros.



Suite à cette publication, qu'ils jugent en ligne avec leurs attentes, les analystes d'Euroland ont maintenu leur recommandation d'achat sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de six euros



La société de Bourse note que le titre se traite sur la base d'un ratio Valeu d'entreprise/chiffre d'affaires de 0,5x, soit une décote de près de 50% par rapport à sa moyenne à cinq ans ans et de plus de 55% par rapport à ses comparables.



A la Bourse de Paris, l'action Lexibook cédait 1,7% suite suite à cette publication, mais gagne encore plus de 38% sur les trois mois écoulés.



