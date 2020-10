LEGRAND : Court rebond technique en approche

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné LEGRAND pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis l'englobante baissière validée du 21 octobre, la configuration graphique, déjà fragilisée par les accès baissiers des 31 juillet et 21 septembre, s'est davantage dégradée, avec un retour sur une droite oblique baissière, que nous avons tracée en noir et en pointillés sur le graphique. Depuis le 27 août, l'action ne crée plus aucun point haut. Néanmoins, ce retour sur droite oblique laisse augurer la formation d'un court mouvement de rebond de contestation, de type rebond technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action LEGRAND à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre LEGRAND au cours de 63.16 € avec un objectif à 67.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 60.490 €.

Le conseil LEGRAND Positif 63.160 € Objectif : 67.000 € Potentiel : +6.08 % Stop : 60.490 € Résistance(s) : 67.170 / 70.000 / 72.000 Support(s) : 63.000 / 59.000 / 57.340

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime