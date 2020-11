Legrand : Résultat net part du Groupe de -131,7 ME sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est de 4 493,9 ME sur les 9 mois de 2020, en recul de -8,1% par rapport au 30 septembre 2019.



Au cours des neuf premiers mois de 2020, l'évolution organique des ventes est de -10,0%, en baisse dans les pays matures (-9,5%) comme dans les nouvelles économies (-11,4%).



Le résultat opérationnel ajusté s'établit à 841,4 ME, sur les neuf premiers mois de l'année, en baisse de -15,7% par rapport à la même période de 2019. La marge opérationnelle ajustée représente ainsi 18,7% des ventes. Le résultat net part du Groupe recule de -131,7 ME (-21%) par rapport au 30 septembre 2019.



A 17,2% du chiffre d'affaires, le cash flow libre normalisé est en hausse de +2,2%.



