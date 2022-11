Legrand : Oddo BHF dégrade de 'surperformance' à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes d'Oddo BHF ont dégradé vendredi leur recommandation sur Legrand, qu'ils ramènent de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours inchangé de 84 euros.



Dans une étude sectorielle consacrée aux biens d'équipements, la banque privée évoque un changement de recommandation 'purement conjoncturel', lié à la forte exposition du groupe au marché résidentiel, qui représente 40% de son chiffre d'affaires.



'La crise actuelle va toucher en tout premier lieu les consommateurs et à ce titre le marché du résidentiel devrait être fortement impacté', prévient Oddo dans sa note.



A ce titre, Legrand devrait figurer parmi les valeurs du secteur les plus impactées par la récession, prophétise la firme d'investissement.



En termes de valorisation, Legrand se traite actuellement sur un multiple VE/Ebit 2023 de 12,9x, ce qui représente une décote de 14% par rapport à sa moyenne 10 ans (15,4x)



