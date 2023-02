Lectra : Des bénéfices accrus de moitié en 2022

(CercleFinance.com) - Lectra, spécialiste des solutions pour le travail des matériaux souples, publie un résultat net en progression de 55% à 43,8 millions d'euros et un EBITDA courant en croissance de 51% à 98,4 millions, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 35% à 521,9 millions.



'Le chiffre d'affaires et l'EBITDA courant de 2022 se situent dans la fourchette des objectifs publiés au mois de février 2022, tels que précisés au mois de juillet et confirmés au mois d'octobre', met en avant la société.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 28 avril un dividende de 0,48 euro par action au titre de 2022. Lectra a fixé pour objectifs en 2023 un chiffre d'affaires entre 522 et 576 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA courant entre 90 et 113 millions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LECTRA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok