Le tanneur : Retrait obligatoire après l'OPR

(CercleFinance.com) - Natixis a fait connaître à l'AMF que durant de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Le Tanneur, soit du 10 au 23 novembre inclus, le concert de Tolomei Participations et Qatar Luxury Group - Fashion SPC a acquis 21.090 actions au prix unitaire de 4,30 euros.



Par conséquent, à la clôture de l'offre publique de retrait, les membres du concert détiennent 11.962.429 actions représentant autant de droits de vote, soit 98,50% du capital et des droits de vote de cette maison de maroquinerie.



Le retrait obligatoire interviendra le 30 novembre, au prix net de tout frais de 4,30 euros par action, et portera sur 181.763 actions, soit 1,50% du capital. La cotation des actions demeurera suspendue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



