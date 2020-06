Ldlc.com : Va ouvrir un 2e magasin 'L'armoire de Bébé'

(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC annonce ce lundi que L'Armoire de Bébé, concept lancé en 2015, ouvre un nouveau concept-store à Orgeval (78).



'Enseigne tendance de la puériculture, la marque lèvera le rideau de sa boutique le 22 juin prochain. Les clients pourront retrouver plus de 3.500 références des marques les plus en vogue, présentées au sein d'un concept store unique de près de 600 m2. Petite originalité : le magasin place le visiteur à hauteur d'enfant grâce à un décor surdimensionné', explique le groupe.



Il s'agira, avec cette ouverture, du deuxième point de vente de l'enseigne.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LDLC.COM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok