Ldlc.com : Communique sur l'impact du COVID-19

(CercleFinance.com) - Le groupe LDLC annonce qu'à ce jour, il 'n'enregistre pas d'impact significatif lié à l'épidémie de COVID-19 sur son activité'.



'Le Groupe maintiendra autant que possible ouvertes, dans le respect des mesures 'barrières' préconisées, et sauf dispositions ultérieures contraires, les boutiques du Groupe LDLC. Ceci afin de permettre notamment la distribution et la gestion des SAV de matériel informatique aux particuliers et aider les entreprises dans l'accès au matériel nécessaire au télétravail', explique le groupe.



Par ailleurs, le groupe LDLC annonce qu'il anticipe un probable décalage dans l'acquisition en cours du fonds de commerce de Top Achat. Cette opération devrait être finalisée au plus tard le 30 avril.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur LDLC.COM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok