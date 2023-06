Ldlc.com : Alors que les Français reportent leurs achats high tech, les bénéfices de LDLC s'effondrent

(BFM Bourse) - Le distributeur spécialisé a vu ses revenus chuter de 17% au titre de son exercice 2022-2023 clos en mars dernier, tandis que sa marge brute d'exploitation a plongé de 6 points et que son bénéfice a été divisé par trente.

Comme plusieurs sociétés dont l'activité a été soutenue durant la pandémie, l'après-Covid n'est pas évident à négocier pour LDLC. Lors de la crise sanitaire, les confinements et la généralisation du télétravail ont logiquement entraîné une forte demande pour les produits du groupe. Mais l'envolée de l'inflation pèse depuis.

En témoignent, les résultats de l'exercice 2022-2023 clos fin mars, qui ont été dévoilés jeudi soir. Déjà publiés, les revenus ont chuté de 17,2% sur un an à 567,4 millions d'euros.

"L’activité a été pénalisée par un effet de base exigeant au 1er semestre ainsi que par un taux d’équipement à neuf des ménages et des entreprises encore élevé, après les nombreux achats high-tech réalisés lors de la période Covid", souligne la société.

Reports des dépenses

"Le contexte économique a également fortement pesé sur les ventes, les ménages et les professionnels préférant reporter leurs dépenses discrétionnaires et leurs investissements face aux hausses des prix, en particulier de l’énergie", explique-t-elle également.

L'excédent brut d'exploitation a été divisé par quatre à 14,3 millions d'euros tandis que la marge correspondante a fondu, représentant 2,5% du chiffre d'affaires contre 8,5% sur l'exercice précédent.

L'entreprise explique avoir lancé un cycle de conquête de clients avec une campagne télévisée nationale et l'élargissement de son réseau de boutiques, avec 20 nouveaux magasins LDLC. "Ces éléments qui représentent plus de 5,5 millions d'euros d’investissement expliquent la forte augmentation de +22,3% des achats et autres charges externe", ajoute le groupe.

Le bénéfice net a été divisé par trente, à 1,2 millions d'euros contre 36,1 millions d'euros en 2021-2022.

LDLC a par ailleurs brulé du cash (0,9 million d'euros) en raison notamment d'une hausse de son besoin en fonds de roulement due à l'acquisition de la société A.C.T.I MAC, un petit réseau de 5 agences dont 3 boutiques Apple Reseller.

Résultats inférieurs aux attentes

Concernant ses perspectives, la société prévoit en 2023-2024 un taux de marge brute situé entre 21% et 22%, contre 20,8% en 2022-2023.

A la Bourse de Paris, l'action LDLC chute, perdant 6,5% vers 10h15. "Les résultats annuels du groupe sont inférieurs à nos attentes", déplore TP ICAP Midcap qui attendait un résultat opérationnel courant de 9,4 millions d'euros alors que celui-ci s'est établi à 5,3 millions d'euros.

"Nous estimons que la reprise devrait être timide et restons ainsi prudent sur le dossier maintenant notre recommandation à "conserver" tout comme notre objectif de cours à 23 euros", ajoute le bureau d'études.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse