Largo : Objectif de chiffre d'affaires 2022 revu en baisse

(CercleFinance.com) - Largo, un spécialiste du reconditionnement des produits technologiques, a abaissé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année en cours en raison d'un contexte de consommation jugé défavorable.



Le chiffre d'affaires du groupe devrait se situer entre 21 et 23 millions d'euros cette année, au lieu des 30 millions d'euros précédemment anticipés, a précisé le groupe dans un communiqué.



En conséquence, l'entreprise, qui visait un EBITDA positif en 2022, a décalé l'atteinte de cet objectif d'un an, à horizon 2023.



Sur le troisième trimestre, son chiffre d'affaires a reculé de 25% pour s'établir à quatre millions d'euros.



Dans son communiqué, Largo explique que le contexte inflationniste qui s'est accéléré au cours du trimestre a pénalisé la consommation non-alimentaire des ménages et a conduit à un décalage des ventes au quatrième trimestre, une période de l'année historiquement plus dynamique.



La société dit ainsi s'attendre à une croissance supérieure de l'ordre de 40% au cours de ce dernier trimestre.



Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est, lui, établit à 9,3 millions d'euros, en augmentation de 49%, tandis que l'EBITDA est ressorti à -2,3 millions d'euros contre -1,5 millions au 30 juin 2021, un creusement que l'entreprise explique par l'augmentation de sa masse salariale et l'accroissement de ses capacités de production.



A la Bourse de Paris, l'action Largo chutait de 28% dans les transactions de fin de matinée à la suite de ces annonces.



