Lanson-bcc : Même avec des prix en hausse, les exportations de champagnes Lanson-BCC explosent

(BFM Bourse) - Grâce à la forte reprise des exportations et des prix en hausse, le groupe composé de 8 maisons productrices de champagne a vu son bénéfice plus que doubler au premier semestre 2022. La société compte poursuivre sa montée en gamme mais ne s'aventure pas à livrer la moindre perspective pour l'ensemble de l'exercice compte tenu d'un environnement économique et géopolitique incertain.

Durement touché en 2020 par la pandémie, le champagne est à la fête! Après Laurent-Perrier en juin dernier, c'est au tour de Lanson-BCC d'annoncer des résultats en forte hausse dans un marché global du champagne en nette progression depuis plusieurs mois.

La maison champenoise, propriétaire des marques Lanson, Chanoine Frères ou Boizel, a vu son bénéfice net doubler au premier semestre clos le 30 juin dernier, grâce à une reprise de la consommation ainsi qu'à une dynamique positive, principalement à l’exportation sur un marché du champagne en "forte croissance". En volume, les expéditions de la profession sur cette période progressent de 13,6 %, indique Lanson-BCC.

Dans ce contexte porteur, le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2022 s'est élevé à 115,02 millions d'euros, soit une progression des ventes de 16% par rapport à celles du premier semestre 2021. Retraité de la filiale de courtage "dont l’activité est traditionnellement fluctuante", précise Lanson-BCC, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 112,11 millions d'euros, en progression de 15,2% par rapport à l’année précédente.

La part du chiffre d’affaires réalisé à l’export a augmenté pour atteindre 62,9 % au 30 juin 2022 contre 57,9 % au 30 juin 2021. "Cette évolution résulte de l’accroissement des ventes sur plusieurs destinations européennes (Allemagne, Italie, Suisse …), au Royaume Uni où la Maison Lanson détient des parts de marché historiquement importantes, ainsi que vers les Etats-Unis et le Japon", explique le groupe composé de huit Maisons productrices de Champagne.

Un résultat net plus que doublé sur un an

De son côté, le résultat opérationnel flambe de 76% pour s’établir à 15,08 millions d'euros, là où cet indicateur s'affichait à 8,57 millions d'euros au premier semestre 2021. Lanson-BCC explique cette nette progression du bénéfice opérationnel par la croissance des prix moyens de vente et à l’amélioration du mix produit, jugés "indispensables pour absorber la hausse du prix de revient des vins commercialisés durant la période". Le groupe champenois explique également cette performance par une montée en gamme de ses produits. Le bénéfice net du groupe de champagne Lanson-BCC a plus que doublé au premier semestre 2022 pour dépasser les 10 millions d'euros, à 10,09 millions d'euros après un résultat net de 4,71 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2021.

Lanson-BCC tient à toutefois à préciser que les résultats du premier semestre 2022 ne peuvent être extrapolés à l’ensemble de l’exercice, "en raison de la saisonnalité traditionnelle des ventes de champagne". La société rappelle qu’habituellement environ un tiers des ventes sont réalisées au cours du premier semestre, lequel supporte la moitié des charges fixes.

"Toutefois, cette proportion pourrait ne pas se vérifier cette année en raison des tensions internationales, de la persistance des incertitudes économiques mondiales et de l’impossibilité de développer fortement les volumes à court terme" prévient Lanson-BCC.

"Très belle vendange 2022"

En absence de visibilité sur la fin de l’année, la maison champenoise ne s'engage pas à donner des prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Pour la suite de l'exercice en cours, Lanson-BCC signale tout de même "une très belle vendange 2022 en cours, abondante et qualitative" qui "devrait permettre des développements en volume à moyen terme". La société entend également renforcer son positionnement dans l’univers des vins haut de gamme, une ambition qui "reste plus que jamais ancrée au cœur de son projet".

Le titre du groupe de champagne échappe à la baisse et progresse de près de 2% à 31,80 euros vers 15h30. Depuis le début de l'année, Lanson-BCC affiche une hausse de 12,7%, portant sa valorisation à 226 millions d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse