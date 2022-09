Lanson-bcc : Oddo maintient son conseil à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son opinion surperformance avec un objectif de cours de 35E sur Lanson.



' Lanson-BCC a publié des résultats au premier semestre globalement supérieurs à nos attentes en termes de rentabilité ', note l'analyste. Le chiffre d'affaires, s'il est un peu en retrait par rapport aux estimations, s'élève à 115 ME en hausse de 16%.



Surtout, ' le ROC du premier semestre ressort en forte progression de 57% à 13.5 ME, reflétant en particulier l'évolution favorable du mix prix et la hausse de la marge brute (+400 pb) mais également une réduction des promotions ', précise Oddo. ' La marge opérationnelle courante est par conséquent en hausse de 300 pb à11.7%. L'EBIT augmente de 76% à 15 ME. ' Le résultat net s'élève à 10.1 ME.



L'analyste reste prudent pour la fin de l'année, rappelant que Lanson-BCC réalise environ un tiers de ses ventes au 1er semestre lequel supporte la moitié des charges fixes. ' Toutefois, cette proportion pourrait ne pas se vérifier cette année en raison des tensions internationales, de la persistance des incertitudes économiques mondiale et l'impossibilité de croître fortement les volumes. '



Le groupe s'attend à une hausse du prix du raisin de 10% qui devrait être modérée par des hausses de prix et une légère dégradation de son gearing en 2023.



