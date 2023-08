Lagardere : Un accord met fin du mouvement de grève au JDD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère fait savoir que la direction de Lagardère News, la société des journalistes du Journal du Dimanche (SDJ) et les organisations syndicales sont parvenues à un accord afin de mettre un terme à la grève des journalistes du JDD entamée le 22 juin après l'annonce de l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD.



Cet accord prévoit une reprise de l'activité avec un retour de la publication du site web leJDD.fr dès le 1 er août 2023, et de la publication du journal dans les kiosques à partir de mi-août 2023.



L'accord prévoit également la mise en place de conditions d'accompagnement pour les journalistes qui souhaiteraient quitter la rédaction.



Lagardère annonce saluer la conclusion de cet accord qui permet 'de sauvegarder les intérêts des salariés et des lecteurs du Journal du Dimanche'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.