Lagardere : Soutien au projet d'investissement de Vivendi

(CercleFinance.com) - Lagardère salue le projet d'investissement que souhaite réaliser Vivendi en acquérant la participation d'Amber Capital, projet qui 'témoigne de la confiance de Vivendi dans la pertinence de son modèle stratégique' et 'conforte le respect de l'intégrité du groupe'.



A la demande d'Amber Capital, Vivendi a accepté de lui proposer 24,10 euros par action pour racheter les 25.305.448 actions Lagardère qu'il détient (soit 17,93% du capital et 14,34% des droits de vote), opération sous conditions à réaliser d'ici au 15 décembre 2022.



'Le conseil d'administration de Lagardère sera, le moment venu, invité à rendre, dans le respect de la règlementation boursière, son avis motivé sur le projet d'offre publique qui sera déposé si Vivendi réalise cette acquisition', ajoute le groupe d'édition et de médias.



