Lagardere : Résultat net part du Groupe de -171 ME

(CercleFinance.com) - Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 2 076 ME au 1er semestre 2021, soit une évolution de -0,6% en données consolidées et de +5,0% à données comparables.



Le Résop Groupe s'établit à 3 ME, en amélioration de +221 ME par rapport à 2020.



Le résultat net ajusté - part du Groupe (qui exclut les éléments non récurrents / non opérationnels) s'élève à -86 ME, contre -276 ME au 1er semestre 2020. Le résultat net - part du Groupe ressort à -171 ME, contre -422 ME en 2020.



À fin juin 2021, le free cash-flow du Groupe hors variation de BFR est en nette progression à -12 ME, contre -242 ME à fin juin 2020.



Lagardère Publishing attend une marge opérationnelle5 légèrement supérieure à 10% pour l'année 2021.



