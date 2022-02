Lagardere : Oddo confirme son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Vivendi a publié hier son prospectus d'offre publique sur Lagardère. Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion neutre sur Lagardère avec un objectif de 24,5 E.



' Deux possibilités vont donc se combiner : 1/ une offre principale au prix de 25,5 E (avant dividende). Elle sera ouverte pour 25 jours à partir du 14 avril et devrait donc être clôturée le 20 mai 2/ une ' option ' secondaire structurée sur la base d'un droit de cession (non négociable mais cessible) au prix de 24,1 E / action jusqu'au 15/12/2023 ' indique Oddo.



' Vivendi indique qu'il ne procédera pas à de changement de management et donc qu'Arnaud Lagardère restera PDG. Avec plus de 50% du capital, Vivendi pourra avoir la majorité en conseil et donc modifier à terme la gouvernance '.

' Nous ignorons la position de QIA (11.5%) et Financière Agache (10%). Le flottant est de 21.5% du capital. En supposant que QIA et FA ne cèdent aucun titre, Vivendi devra donc récolter environ 1/4 du flottant pour franchir le seuil des 50%. Ce qui lui permettra ensuite de consolider l'actif, sans mise en équivalence. Ce qui nous semble le scénario le plus crédible à ce stade ' rajoute Oddo.





