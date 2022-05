Lagardere : Nouveau directeur de la rédaction au JDD

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère, par la voix de Constance Benqué, présidente de Lagardère News, et de Jérôme Béglé, directeur Général de la rédaction du Journal du Dimanche (JDD), annonce la nomination deStéphane Albouycommedirecteur de la rédaction du Journal du Dimanche.



Directement rattaché à Jérôme Béglé, Stéphane Albouy prendra ses nouvelles fonctions à partir du 14 mai 2022.



Stéphane Albouy a dirigé les rédactions du Parisien-Aujourd'hui en France de 2015 à 2020. Il travaillait depuis dans la production audiovisuelle, notamment comme conseiller éditorial et rédacteur en chef d'Enibas Production.





