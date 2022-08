Lagardere : Nomination chez Virgin Radio

(CercleFinance.com) - Lagardère annonce la nomination, à compter du 1er septembre, de Bruno Dubois comme directeur du développement de Virgin Radio, poste auquel il sera en charge de la stratégie de la marque (promotion terrain, médias, évènements, réseaux sociaux...).



Bruno Dubois a exercé dans de nombreuses radios, de l'animation au marketing et communication, à la direction de stations, dernièrement comme directeur de l'antenne et du digital de Sud Radio (2016-2022) où il a dirigé la relance de la marque.



