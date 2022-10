Lagardere : Croissance de 41% du CA à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère affiche au 30 septembre 2022, un chiffre d'affaires de 5,01 milliards d'euros, en progression de 41,5% en données publiées et 34,1% en données comparables, écart qui s'explique par un effet de change favorable et secondairement par des acquisitions.



En données comparables, la croissance a été tirée essentiellement par le pôle travel retail (+77,2%) avec le redressement des voyages depuis l'année dernière, alors que le chiffre d'affaires du pôle publishing a pratiquement stagné (+0,8%).



Compte tenu de la performance de Lagardère Travel Retail, le groupe revoit légèrement à la hausse ses perspectives globales pour l'année 2022, même si le CA de Lagardère Publishing est attendu stable sur l'ensemble de l'exercice.



